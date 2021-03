Les vacunes evitaran una quarta onada?

Les xifres encara no conviden a l'optimisme, però la corba va baixant de mica en mica, hi ha moltes preguntes del perquè passa això. Sabem que cada cop hi ha més persones vacunades i que la quantitat de persones vacunades, depèn de la quantitat de vacunes que arribin a Espanya,que també influeixen en tot això. Parlem de present i de futur amb el Dr. Juan Pablo Horcajada, president de la societat catalana de malalties infeccioses i microbiologia clínica de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i a més cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.

La soca britànica o les diferents soques que tenim presents al país, fan que aquesta corba vagi baixant tan lentament?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Crec que la soca britànica està començant a influir perquè fins ara no era una soca tan abundant, però a poc a poc, en algunes regions s'està fent predominant. Quan és predominant sí que es nota molt que les mesures restrictives que funcionaven fins ara poden ser insuficients, llavors en les circumstàncies actuals potser està influent a la corba general, però no és una influència tan important com jo crec com el fet que les mesures que s'han anat implementant s'estan aplicant tot i que últimament s'han aixecat una mica. La gent continua fent la seva vida i també està cansada i pensem que aquesta tercera onada necessitaria una volta més de restriccions perquè realment baixés ràpidament perquè no està baixant tan ràpidament com va baixar la segona."

Una volta més de restriccions significa un nou tancament total?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Els detalls de tipus de restricció poden ser moltes coses abans d'un tancament total. El que sí que és cert que la pressió econòmica i aquest desequilibri és el que s'estava intentant trobar."

Aquesta soca britànica és més contagiosa, per això són insuficients aquestes mesures?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Sí que és més contagiosa pot arribar un 30 fins al 60% de la capacitat de transmissió més alta que la soca anterior i això vol dir que si tu m'entens el mateix doncs tindràs més casos almenys un 30% més que la soca anterior."

Les vacunes són efectives contra aquestes soques per exemple com la britànica o sud-africana?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Les vacunes són efectives contra la britànica i algunes d'elles poden fallar amb la sud-africana com l'AstraZeneca. Les altres vacunes poden ser menys eficaces contra la sud-africana i la brasilera perquè el tipus d'anticossos que hem de generar per aquestes soques haurien de ser una mica diferents que els que generen les vacunes. Això no vol dir que no siguin útils o que no siguin completament eficaces són vacunes que podríem fallar, però el quadre clínic no hauria de ser tan greu com si no estiguessis vacuna, és a dir, el missatge és que tant de bo poguessin tenir vacunes específiques per cada soca, però mentrestant no es pot donar un missatge de què estem desprotegits. Les vacunes actuals són molt bones i estan tenint una aplicació molt alt en comparació amb altres històricament a la medicina i davant d'aquestes noves soques segur que algun efecte tindran."

Afectin més o menys en el cas que afectessin menys el quadre víric o els símptomes no serien tan greus?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Hi hauria menys casos greus."

Hem d'esperar una quarta onada?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Si, hem d'esperar una quarta onada perquè les soques britàniques estan fent predominants a Catalunya i Espanya i una vegada que es faci predominant i ho combinem amb aquestes notícies que van arribant de què hi ha una necessitat d'aixecar les mesures restrictives, aquesta combinació podria facilitar una quarta onada a finals de març."

De què depèn que aquesta quarta onada sigui menys o més greu?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Primer de tot depèn d'en quin moment comenci. Si es dóna el cas que comença quan la tercera una edat no ha baixat, pot ser dramàtic, tindríem de nou les UCI plenes i desbordades. Altres factors que també podrien afectar són les altres soques com la britànica o també depèn del clima en aquell moment. En últim lloc també afectaria en les mesures restrictives d'aquell moment."

En aquest moment anem en bona direcció?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Els metges i infermeres pensem que no perquè fa un any, però si ens parem a pensar en com està la situació ara mateix, la nostra esperança està en les vacunes, estem molt contents amb la seva eficàcia i tenim molta esperança."