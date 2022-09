Les treballadores de la llar "normalitzen" la seva feina

Hi ha un nou decret aprovat pel govern i en un principi seria un cert remei per la discriminació laboral que pateix el sector de les treballadores de la llar. Per saber com està ara mateix la situació parlarem amb la portaveu treballadores de la llar de CCOO Catalunya, FanyGaleas.



- Com serà la situació ara mateix d'una treballadora de la llar?



Des de fa anys la Comissió obrera de Catalunya ha reivindicat la millora de les condicions laborals de moltes treballadores de la llar. Ara mateix suposa una millora en les condicions laborals de les companyes que fan aquesta feina dins de les llars i tot canviarà molt. A partir d'ara tindran un dret tan bàsic com és el dret a l'atur, millores en la seguretat i salut dintre de les llars, protecció davant de l'abús i assetjament que patien moltes a la seva feina i tot haurà d'estar per escrit, és a dir, el contracte, la jornada i el salari s'hauran d'acordar amb la treballadora.



- Des de quan podran cobrar l'atur?



En principi serà el pròxim any, ara ho estan mirant de com serà i com es farà, hem de mirar també totes les bonificacions que hi haurà per les famílies.



- A partir d'ara, serà més car un servei?



En un principi no, hi haurà bonificacions i aquesta nova norma haurà d'anar sempre acompanyada d'ajustaments a la cotització social perquè siguin compatibles amb aquesta millora sobre les treballadores de la llar.



- Fins ara podien acomiadar a la treballadora de la llar sense cap motiu, això canviarà?



A partir d'ara s'haurà de justificar el perquè de l'acomiadament d'aquesta treballadora, no serà tan fàcil com abans. Evidentment, també hi haurà una indemnització i si es dona el cas de l'acomiadament, s'haurà de notificar a la treballadora vint dies abans.