Les sales de vetlla ja accepten un màxim de 10 persones

Josep Maria Mons és el president de l'Associació d'Empreses Funeràries de Catalunya. I és que des d'aquest passat dilluns 18 de maig, alguna cosa ha canviat en les vetlles i en les cerimònies de comiat: "Si, ja hem pogut obrir l'activitat de sales de vetlla. Amb restricció d'aforaments, evidentment, però si que s'ha pogut tornar una mica a la normalitat. S'han pogut obrir els tanatoris, restringint l'accés només a les famílies. A les sales de vetlla poden haver com a màxim 10 persones, i a les cerimònies com a máxim un terç de l'aforament.". També s'estan fent cerimònies funeràries a l'exterior : "En el cas de que hi hagi sales de vetalla que tenen terrasses o espais a l'aire lliure, l'aforament pot ser de 15 persones, però la majoria no tenen aquests espais oberts, i el màxim en aquest cas són 10 persones". El Josep Maria porta molts anys en el món de les funeràries, i ja ens havia dit que mai s'havia trobat una situació com aquesta: "Mai hagués pensat que això podria passar. Que un familiar mori i no puguis acomiadar-te és molt dur. Son situacions emocionalment molt fortes, i ara estem veient que la gent agraeix aquesta obertura, tot i que la gent està molt conscienciada, i s'ha de ser molt prudent a l'hora de venir. També és veritat que moltes empreses estan fent les vetlles en un temps més reduit. En comptes de fer-ho durant tot el dia, es fa en un temps de 4 o 5 hores, que és quan ve la família i és temps suficient". Quan arribarà la "nova normalitat" pel que fa a les vetlles i els enterraments ? "Moltes empreses funeràries tenen ara mateix cendres de difunts que hem de donar als familiars. Estem esperant a que els aforaments puguin ser més amplis, es pugui anunciar la cerimònia i fer-se amb el màxim de gent possible. Però encara no sabem com canviaran els costums de les persones quan surtim de tot això, ja ho anirem veient"