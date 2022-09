Les rates són un malson al centre de Barcelona

Una plaga de rates està afectant el centre de Barcelona. Parlarem d'aquest tema amb el president de l'ADEPAP, Quim Sendra.



- És normal aquesta proliferació de rates a Barcelona?



Serà una plaga, quan nosaltres percebem que està per sobre del límit que estem disposats a tolerar. Després de les reaccions que estem veient a causa de la presència d'aquests rosegadors, hem de considerar que sí que ho és perquè no estem disposats a tolerar més rates de les que estem veient aquests dies, sigui Barcelona o d'altres indrets. És normal que hi hagi aquestes fluctuacions del que considerem com a plagues, el que cal és restablir aquest nombre indesitjat de rates.



- Ha pujat el nombre de rates o ara es deixen veure més?



Les dues coses, la nostra valoració és que, per una banda, hi ha hagut un increment real en el nombre de rosegadors i s'ha produït per diferents motius. Un d'ells i el que creiem que és més versemblant, és la manca d'eines què tenim per lluitar contra les rates, ja que existeixen unes restriccions en l'àmbit Europeu respecte a l'ús dels productes tradicionals i això fa que tinguem menys eines de lluita. Per una altra banda, per lluitar contra les plagues necessitem recursos i hem de denunciar que les administracions públiques què són les principals que volen lluitar contra les plagues en el medi públic, primen més enllà pel que fa a la qualitat contra aquesta lluita, és a dir, priven d'un estalvi econòmic i això fa que els recursos també vagin a menys. Finalment, la pandèmia ha produït un canvi en els hàbits i comportament d'aquests individus i per això les veiem més en l'àmbit públic, al cap i a la fi, sí que creiem que ha estat un 25% d'increment de rates.