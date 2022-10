Les polítiques del temps en comú al congrés Time Use Week

El dia 24 i fins al 28 d'octubre es celebra la Time Use Week, al congrés per parlar polítiques del temps. Per saber quines conclusions es treuen d'aquesta nova edició i quins són els seus objectius, parlarem amb la coordinadora de l'esdeveniment, Ariadna Güell.



- Quantes edicions porteu?



Portem 9 edicions a Catalunya, tres on també inclou públic internacional de tot el món i aquest any tenim gent de tota Europa, de llatinoamericà i d'altres continents.



- Què són les polítiques del temps?



Són aquelles polítiques que el que busquen és canviar distribuït l'ús del nostre temps, per exemple, polítiques en els que es canvien els horaris d'equipaments públics, polítiques de les empreses que donen flexibilitat horària, polítiques del teletreball, desconnexió digital, polítiques relacionades amb el temps de cura que ajuden a les famílies que tenen persones dependents o nens petits per disposar de temps per ells. Són moltíssimes polítiques que el que busquen són una millor distribució del nostre temps i trobar un equilibri entre tots els temps de la nostra vida laboral, d'oci, familiar i personal.



- La trobada és internacional per intercanviar perspectives?



Exacte, els objectius són dos, primer fer aquest espai de trobada i buscar aquestes sinergies entre municipis que ja estan aplicant polítiques de temps i, en segon lloc, inspirar altres municipis que encara no s'hi han posat, però esperem que partir d'aquesta trobada vulguin fer un canvi i millorar com organitzem el nostre temps.



- Com s'aplica la realitat?



Posa un exemple que crec que és molt clar de política, la ciutat dels 15 minuts, en el fons el que estem dient és que volem creuar les nostres ciutats i municipis en 15 minuts a peu o bicicleta, això a la pràctica vol dir que hem de pensar on posar les biblioteques, les escoles, als centres sanitaris o quina xarxa de transport públic tenim, per tant, és una cosa molt pràctica per cada municipi si s'acull aquesta idea de poder viure en un entorn de proximitat que també estalvia temps a la ciutadania, hauran de repensar tot el que estarà en el seu urbanisme i com estarà distribuint i on obrirà els nous serveis públics que necessiten.