Les platges de Tarragona contaminades per milions de boletes de plàstic

A les platges de Tarragona s'han vist unes boletes de plàstic a la sorra. Es coneixen amb el nom de pèl·lets i són petites esferes de plàstic, de polipropilè, a partir de les quals es fabriquen objectes. Les platges de Tarragona són de les més afectades per aquests microplàstics i els grups ecologistes assenyalen la indústria petroquímica. L'any 2018 van aparèixer aquests pèl·lets, massivament, a la platja de la Pineda.Aquest fet va fer néixer l'ONG Good Karma Projects amb la intenció d'educar cap al respecte per la natura i informar sobre els principals problemes mediambientals.

En aquell moment hi havia entre uns 60 i 90 milions de boletes de plàstic a la platja. Des d'aleshores, cada cop que hi ha episodis o descobreixen boletes en diferents punts de la costa hi van, fan mostrejos per saber-ne la quantitat i per veure quin tipus de plàstic és.

Justament, el darrer episodi d'arribada massiva de boles de polipropilè, el 9 de novembre, ha portat l'Ajuntament de Vila-seca a denunciar la situació.

Ho han denunciat el Servei de Protecció de la Naturalesa perquè es comencin a fer investigacions més serioses, sobretot per començar a aplicar mesures i generar reaccions perquè aquestes coses no tornin a succeir i, si succeeixen, que algú es responsabilitzi de les neteges.

Una neteja que només es pot fer manualment pel pes i la mida del microplàstic. De moment, la Guàrdia Civil ja investiga l'últim episodi que s'afegirà a la causa judicial oberta per contaminació per pèl·lets.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a "Herrera a Cope Catalunya i Andorra". Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis "Migdia Cope Catalunya i Andorra".

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai l'última hora informativa comptada de forma àgil i ràpida. Un avanç de les notícies esportives que s'amplien a les 15.05 hores en "Esports Cope" o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.