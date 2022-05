Les places MIR vacants poden repercutir en l'atenció primària

El Departament de Salut ha rebutjat el sistema d'assignació de places Mir organitzat pel govern espanyol i ha demanat una convocatòria extraordinària per ocupar vacants.

Salut ho ha transmès per carta al Ministeri de Sanitat, i recorda que aquest desacord ja ha estat expressat en "reiterades ocasions abans de la data d'assignació de places".

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha demanat aquest passat dilluns al Departament una cimera d'urgència per abordar la situació després que hagin quedat 71 places de resident de medicina familiar i comunitària sense cobrir.

A parer de Salut, el sistema d'adjudicació "asincrònic" de places no permet als candidats conèixer "en temps real" la disposició de places i, "per tant, desincentiva la demanda".

Segons el Departament de Salut, els dos anys d'experiència en base al sistema d'elecció de places esmentat "posen en evidència el seu fracàs". Salut ha manifestat el seu desacord amb el sistema en línia "des del mateix dia que es va instaurar".

L'executiu català també demana una convocatòria extraordinària per ocupar les places vacants. A més considera que cal una "rectificació" de la normativa de referència perquè s'articuli un procediment que permeti adjudicar totes les places vacants.

Salut planteja que els aspirants que s'han quedat sense plaça puguin fer-ne una tria prèvia, per rigorós ordre de major a menor puntuació reconeguda en la relació definitiva de resultats i que sigui efectiva "el més aviat possible".

Aquest matí MC ha qualificat el fet de les places vacants com a "molt greu" i ha avisat de les "conseqüències" que pot tenir en l'atenció primària, tant per a la formació dels especialistes que han de formar part de les futures plantilles dels CAP, com per a l'organització de l'assistència sanitària als centres que aquest any no podran comptar amb el reforç dels facultatius residents.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la secretària d'atenció primària de MC i metgessa de familia del CAP d'Amposta, doctora Lourdes Franco (àudio).