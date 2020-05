Les piscines comunitàries no podran utilitzar-se fins arribar a la fase 2

Avui hem volgut parlar amb l'Enric Vendrell, que és el vicepresident del Col.legi d'Administradors de finques de Catalunya. I és que una de les preguntes que s'està fent aquests dies molta gent és quan es podran començar a utilitzar les zones comunes de les vivendes. "S'ha de dir que és diferent estar a la fase 0,5 que estar a la fase 1. A la fase 1, que suposem que tota Catalunya estarà ja dins la propera setmana. Ara mateix la ciutat de Barcelona està a fase 0,5, això vol dir que en aquests moments es poden fer servir molt poques zones comunitàries. Hem demanat aclaracions respecte les regulacions que s'estan publicant pràcticament a diari. Es parlar molt de zones d'ús públic, però no es fa cap referència a altres zones. Els propietaris ens pregunten molt als administradors, i a vegades ens trobem que no podem donar respostes clares perquè no les tenim. No hi ha protocols determinats per fer ús de terrats, jardins, piscines o altres zones que algunes comunitats poden tenir. Arriba el temps d'estiu, en que aquests espais es fan més ús, i continúem sense tenir clares les coses. El que està clar és que a la fase 0,5 i a la fase 1, no es poden fer servir piscines, zones esportives si que podem interpretar que sí es poden fer ús. Si alguna comunitat té una pista de tenis o un espai esportiu, aplicant mesures de seguretat de distància social i higiene, en principi es podria fer ús d'aquestes zones esportives. Serà a la fase 2, i així està previst pel Ministeri de Sanitat, quan es podran fer servir les piscines públiques, però no parla de les piscines comunitàries. Tenim un problema perquè no està clar de quin ús es podrà fer de les piscines comunitàries a la fase 2"