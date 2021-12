Un 43% de les persones admeten certa incomoditat quan es relacionen amb persones amb discapacitat

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el qual va ser declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1992 amb l'objectiu de promoure i conscienciar sobre els drets d’aquest col·lectiu. Anys més tard, es va aprovar, el 13 de desembre de 2006, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i, va ser ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007. La fundació. Adecco ha fet una enquesta on el 43% dels espanyols admet sentir certa incomoditat quan es relaciona amb persones amb discapacitat Parlarem sobre aquest tema amb la coordinadora de la fundació Adecco de Barcelona, Anna Missé..



- Quan parlem d'incomoditat a quina ens referim.



Bàsicament, és pel desconeixement i la falta d'evidències amb gent amb discapacitats fa que la gent intenti evitar certes incomoditats o fer alguna cosa inoportuna. Hi ha unes altres dades que ens diuen que gairebé el 90% de persones no té cap familiar o persona propera amb discapacitat o que el 76% de persones mai ha tingut un company de feina amb discapacitat.



- Llavors és més no saber com comportar-se.



No és una falta de voluntat perquè hi ha molt d'interès, sobretot és una falta d'hàbits i d'informació.



- Com podem millorar aquesta situació?



Depèn de la voluntat de cadascú, en una setmana com aquesta estem fent jornades, tallers i formacions, és posar sobre la taula, totes les eines que la societat té per apropar-se més al món de la gent amb discapacitat. A la nostra casa, en concret, intentem impactar en les empreses per solucionar aquestes carències. Tenim moltes claus que amb els anys ens hem adonat que funcionen. Des de la fundació pensem que en el tema de les organitzacions, quan tenim un compromís per part de les empreses per poder fer plans d'estratègia globals, formar-los en departaments amb un tracte adequat i amb un llenguatge inclusiu, són formacions que volem estendre a tota la societat.