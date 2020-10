Les organitzacions de consumidors, indignades davant la sentència del Suprem sobre les hipoteques amb IRPH

El Tribunal Suprem no ha resolt tots els dubtes sobre la comercialització d'hipoteques amb l'índex IRPH (Índex de Referència sobre Prèstecs Hipotecaris), però ha deixat constància que els crèdits referenciats amb aquest índex no són abusius, tot i que van ser ofertats de manera poc transparent. En general les associacions de consumidors consideren que la resolució del Suprem no afavoreix als consumidors, i lamenten que els Tribunals tornin a fallar a favor de la banca. Enrique García és portaveo de la OCU, i ell ens explica que "hay que reconocer que la sentencia, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, es un paso atrás. De nuevo es una vuelta de tuerca a un nudo que ya es basatnte complicado. La sentencia completa no se conoce, solo se conoce un breve extracto, así que no podemos hacer un análisis completo y profundo de la sentencia. La sentencia hace que sea casi imposible para los consumidores afectados por estos índices recuperar su dinero. Y no acabamos de entender que por una parte se reconozca que no se ha informado correctamente al consumidor, pero sin embargo el tribunal no considera que eso sea abusivo, y esto es contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de marzo, que consideraba que la falta de transparencia es determinante para considerar que un crédito es abusivo. Habrá que ver qué dice finalmente el Supremo, y qué pasa si el Supremo se contradice con los tribunales europeos. Lamentablemente es la tercera ocasión en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no le da la razón al Tribunal Supremo español en cuanto a contratos hipotecarios. Así que se abre la posibilidad de que se tenga que seguir esperando. Es lo que podemos decir a los consumidores afectados. Es una mala noticia, pero la última palabra la tiene Bruselas.