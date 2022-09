Les obres a la Rambla començaran el 3 d'octubre

La reforma de la Rambla de Barcelona començarà el 3 d'octubre amb la transformació del primer tram comprès entre el monument a Cristòfor Colom i el Portal de Santa Madrona.



En aquesta primera fase de remodelació del passeig s'invertirà uns 10 milions d'euros i es preveu finalitzar les obres en divuit mesos.



Els treballs es faran per fases i no s'ocuparan simultàniament els dos costats de la Rambla per garantir els desplaçaments a peu, amb bicicleta, el trànsit de veïns, els serveis i els vehicles d'emergència i el transport públic. Per saber com veuen als veïns de la zona aquesta situació parlarem amb el gerent d'amics de la rambla, Xavi Masip.





- Quina és la sensació que hi ha al carrer?



En primer lloc, arriben molt tard fa anys que esperem aquestes obres, sembla que per fi comencen o almenys això esperem. Sabem la data en la qual començaran, però no quan acabaran, els terminis que s'han anunciat són set anys, suposant que tot vagi com està previst.



- Són massa anys no?



Això demostra una mica la manca de compromís que el govern actual té amb la rambla, ser anys és una barbaritat, és moltíssim temps. El carrer més estimat i més visitar de Barcelona no es mereix aquest termini quan observem que en altres obres de la ciutat ho fan molt més ràpid i molt millor.



- Us han donat algun motiu?



No, aquesta és la planificació que s'ha fet, per tant, els motius són tècnics o per falta de pressupost, en aquest cas no hi ha prou per fer diferents trams a la vegada per poder avançar les obres. El que sí que demanem és que s veure si és possible que els terminis que han anunciat es redueixin a la meitat.