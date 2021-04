Les noies més responsables que els nois davant la Covid-19

Està realitzat una enquesta amb el nom de "Els adolescents en època de pandèmia" i una de les primeres conclusions, és que les noies compleixen més amb les recomanacions sanitàries respecte als nois. Són alumnes de quart d'ESO en total uns 1.700, han realitzat aquest qüestionari parlarem d'aquesta i d'altres qüestions amb el senyor Lluís Rubí que és tècnic del servei de Salut pública de la Diputació de Barcelona.

Tot apunta que les noies són més conscients sobre la prevenció.

<< Sí, quan hem analitzat l'enquesta ens hem endut una bona sorpresa perquè en comparar nois i noies hem trobat diferències en totes les preguntes què fèiem sobre la covid-19. Com bé deies, les noies compleixen molt més les recomanacions sanitàries i també estan més preocupades de contagiar i ser contagiades, han tingut una pitjor vivència del confinament i de les restriccions sanitàries. Sobre l'estat anímic hem detectat una pitjor perspectiva de com ho podran portar.>>

És sorprenent que hi hagi una diferència tan clara.

<< Han sigut sistemàtics amb percentatges molt marcats, les diferències eren del 20% entre nois i noies. Aquests resultats ens han fet preguntar-nos el perquè, però encara no ho sabem, segurament sigui per com se socialitzen i es preocupen per les qüestions de la Salut, al llarg del temps ho hem estat veient que les noies tenen més preocupació especialment en la franja de la Salut. També hem de recalcar que les dones tenen més compromís i més maduresa en aquesta edat.>>

Com podem aplicar aquests resultats?

<< A les noies els hi caldrà un major treball per cuidar la part emocional i que no els hi impacti negativament. En els nois caldrà una major tasca d'explicació i informació dels riscos que hi ha.>>