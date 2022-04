Les mones del final de la pandèmia?

El Gremi de Pastisseria de Barcelona veu amb optimisme la venda de mones de Pasqua i preveu arribar a les xifres d'abans de la pandèmia, superant les 700.000 a tot Catalunya.

Aquest any, ja sense restriccions en les reunions familiars, també han recuperat la mida mitjana dels pastissos. L’augment del preu de l’energia i de les matèries primeres farà que siguin un 5% més cares.

Pel que fa a les temàtiques, la pilota d’or d'Alèxia Putellas, jugadora del Barça femení, és la principal novetat d'enguany, si bé es mantenen els personatges de dibuixos i superherois com Spiderman. Aquesta serà també una campanya solidària. El gremi s'ha aliat amb el xef José Andrés i donaran un euro de cada pastís venut en suport als refugiats d'Ucraïna.

Ja fa dies que els pastissers treballen a ple rendiment als obradors per poder lluir les mones artesanes. Després de dos anys de restriccions contra la covid-19, aquesta serà la primera Setmana Santa en què les famílies ho podran celebrar tots junts. “Ho afrontem amb optimisme”, afirma el president del gremi de Barcelona, Elies Miró, que explica que han deixat enrere els pastissos petits i han recuperat la mida mitjana per a unes deu persones.

Pel que fa a les preferències dels fillols, enguany hi ha una clara estrella: la pilota d’or de la futbolista Alèxia Putellas. Un èxit inesperat que, segons Miró, ha aconseguit destronar tot un clàssic de cada any, com era Messi. “Estem contents perquè hem canviat un altre mite del Barça i és una dona”, remarca. Altres temàtiques molt demanades són personatges de superherois, com ara Spiderman, d’altres de ficció com Harry Potter i la saga d’Star Wars, i fenòmens d’Internet com el Baby Shark o el videojoc Fornite, entre d’altres. I per a un públic adult, també hi ha referències a sèries d’èxit com La Casa de Papel o el Juego del Calamar. Unes propostes que se sumen a les mones més tradicionals amb ous de totes mides i colors i animals de xocolata.

Un 5% més cares

L’increment de costos dels últims mesos també es veurà repercutit en el preu de les mones, però serà “el menys possible”.

L’encariment de l’energia i totes les matèries primeres -els ous, que feia molts anys que no s’apujaven, ara valen el doble que fa un any-, ha fet que apugessin els preus fins a un 5%. Des del gremi van decidir que no podien apujar-ho més per arribar al màxim de famílies malgrat que la inflació és de gairebé el doble. Un any més, reivindiquen la mona artesana, feta a mà i amb ingredients més saludables.

Una campanya solidària

El sector de la pastisseria també s’ha volgut sumar a l’onada de solidaritat amb els refugiats d’Ucraïna. Concretament, el gremi de Barcelona, juntament amb el de Lleia i el de Girona, han impulsat la campanya ‘Mona per la pau’.

Es tracta d’una aliança amb el xef José Andrés i la seva fundació World Central Kitchen per ajudar els refugiats ucraïnesos. “Vam pensar que si ho fèiem tots junts, arribaríem més lluny i el gra de sorra seria més gran”, explica Miró. Cada pastisser que s’hi adhereixi donarà 1 euro per cada mona venuda. Els establiments participants tindran un cartell i uns adhesius de la campanya i ingressaran directament les donacions a la fundació.

World Central Kitchen treballa des de fa setmanes a la frontera d’Ucraïna i Polònia i en menys d’un mes ha servit fins a un milió de plats en 330 punts de distribució tant a l’interior del país com a les zones frontereres.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president del gremi de pastissers de Barcelona, Elias Miró (àudio).