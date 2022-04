Les "Mil i una nits i uns quants dies" de SAU30

El 18 de febrer es va presentar el nou disc de SAU30 "Mil i una nits i uns quants dies". Parlarem d'aquest projecte amb el Pep sala i el Jonathan.



- Que trobarem en aquest nou disc?



El vam fer una mica sense voler perquè en teoria no estava previst que fessin cap disc amb cançons noves, però amb la pandèmia quan ens vam tancar tots a casa molt de temps i com no sabem fer res més que música, de mica en mica com aquell que no vol la cosa vam acabar fent un disc.



- Amb la pandèmia hi ha artistes que han pogut ser molt més creatius i d'altres tot el contrari.



Va ser idea del Jonathan i va comentar de gravar a cadascú al seu instrument per ajuntar-ho tot després i penjar-ho. A partir d'aquí, de mica en mica vam crear el disc.



En el meu cas el que m'ajuda molt és el temps, el fet de disposar de més temps per poder treballar, ajuda molt. Portem una vida molt estressant i amb molts compromisos socials, però si et quedes obligatòriament tancat a casa amb l'ordinador, els instruments, llibres o cinema, és un món bastant fantàstic per ser creatiu. No vaig tenir cap mena de depressió tot el contrari i també em va anar molt bé per desconnectar , soc una persona molt feliç quan estic sol. Una de les coses bones de la pandèmia és que tothom estava localitzable aleshores es donava una situació perfecta per anar ensenyant tot el que anaves creant.



- D'on prové el 30?

Va ser perquè el 31 d'octubre del 2017 feia trenta anys del primer concert de Sau, llavors el Pep juntament amb la banda van decidir muntar una festa en el mateix lloc on es va fer el primer concert, em van convidar a cantar algunes cançons i allà de manera inesperada, va néixer SAU30.