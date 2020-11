Les mascaretes higièniques amb vàlvula d'exhalació no protegeixen de la covid-19

El Ministeri de Consum prohibirà la venda de mascaretes higièniques amb vàlvula d'exhalació. Tot i que protegeixen a l'usuari, aquestes mascaretes permeten que l'aire exhalat surti fora. L'inconvenient es troba precisament a l'aire que pot portar gotes respiratòries, que es produeixen quan algú respira, parla, estossega o esternuda. Aquest problema no es detecta en altres tipus de mascaretes, com per exemple, les quirúrgiques, les FFP2 o les de tela.

La venda d'aquestes mascaretes serà prohibida i ja apareix en un esborrany del Ministeri de Consum. En el document també s'especifica que, si l'ús del producte no és per motius higiènics, s'haurà d'aclarir de manera específica. Ara Consum ha enviat aquest esborrany a informació pública. És un tràmit obligatori que, per motius d'urgència, s'ha reduït fins a set dies.

