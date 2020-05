"Les mascaretes i els guants han de llençar-se sempre al contenidor de rebuig"

Rosa García és la directora de la Fundació REZERO. I és que estem veient imatges aquests dies que comencen a preocupar-nos molt: Mascaretes, guants... llençats, tirats a terra. I això és un problema. La Rosa ens explica que "possiblement tot aquest material acabi als mars, als oceans. Hem passat de tenir una gran sensibilitat amb la problemàtica dels plàstics, i de sobte en el marc de la pandèmia ens hem llençat a consumir productes com els guants de plàstic i especialment les tovalloletes. Quantes comunitats de veïns aquests dies han hagut de trucar per desembussar a causa d'aquestes tovalloletes. Tots aquests productes d'utilitzar i llençar s'estan consumint molt aquests dies, i abans molts d'aquests envasos, o ampolles, les veiem a terra, però ara les llencem pel lavabo, i això és un gran perill per l'ecosistema. Hem vist fotos del terra de supermercats plens de guants i mascaretes. No sé si les altes temperatures que estem patint ens poden estar perjudicant, però és que crec que el missatge ha de ser molt clar: Els guants i les mascaretes han de llençar-se sempre als contenidors adeqüats, s'han de reciclar. Es poden recuperar. Però la reflexió ha d'anar més enllà: les autoritats sanitàries ens estan dient que no calen els guants per sortir a passejar, només calen per tocar la fruita o la verdura, quan anem a comprar. Sempre hem de tenir molt de compte amb les mesures higièniques, fer un mal ús de mascaretes i guants augmenten les possibilitats de contagiarnos. A més que aquest material no són biodegradables, ni mascaretes ni guants estan fets de materials que es puguin biodegradar.