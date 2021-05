Les llars d'infants en contra d'integrar el P2 a les escoles de primària

La Generalitat té la intenció d'acabar amb l'etapa educativa de 0 a 3, és a dir, integrar el P2 a les escoles de primària. Aquesta fusió de l'etapa educativa no ha acabat d'agradar, per saber més sobre aquest tema parlarem amb la Marta Camí, portaveu de l'Associació catalana de les llars d'infants.

-Per què es fa aquesta proposta?

Ens hem adonat que és una decisió purament política i econòmica. No és una decisió pedagògica el fet d'introduir el P2 a les escoles de primària.

-Com pot perjudicar els nens el fet de trencar aquest model de 0 a 3 anys?

Hem de pensar que l'etapa dels dos anys és molt important, on es produeix un canvi important i es necessita un ambient familiar i que estigui controlat amb una estabilitat, coherència i que tingui una lògica per ells. Si això es fa en una escola gran i amb un macroprojecte de primària i no s'intenta acollir, cuidar i s'ajunta amb nens grans, finalment perdrà importància.

-Quin sentit tindrien les llars?

El que demanem és no trencar la tapa 0-3 anys, és a dir, passar P2 a les escoles, voldria dir que les llars d'infants privades i públiques es quedarien amb l'etapa d'1-2 anys i amb només aquests, econòmicament no serien sostenibles. Una altra de les conseqüències és que proliferarien els centres il·legals on no hi ha normativa ni educació.

-Un dels motius que ha explicat el departament són les places lliures que queden a P3 per al descens de la natalitat.

És així, però no ha estat una decisió consensuada amb experts que avaluïn si realment és correcte o no posar P2 a una macro escola. Es vol realitzar perquè hi ha una davallada de la natalitat i hi ha places buides a P3,però no han tingut presents les necessitats d'aquests nens en aquesta edat.