Les llames podrien generar anticossos per lluitar contra el Coronavirus

Les esperançes de la comunitat científica estan aquests mesos centrades en aconseguir una vacuna per frenar l'avenç destructiu del Coronavirus. Sembla que encara no estem a prop d'aconseguir aquesta vacuna, però si que llegim notícies esperançadores sobre fàrmacs que podrien ajudar-nos en la lluita contra la pandèmica. Avui volem saludar a Joaquin Segalés, investidador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i catedràtic de la Universitat de Barcelona. I és que tenim molta curiositat per parlar d'aquest animal anomneta "llama". I és que les llames, segons s'ha publicat aquests dies, poden produir anticossos que resultarien útils pel tractament del Coronavirus. Això és així? "Diguem que si. Però hem d'explicar-ho bé. Les llames són camèlids, i tots els camélids tenen l'habilitat de produir anticossos, però en el cas de les llames poden produir uns anticossos que són molt especials, perquè són molt petits, entre 8 i 10 vegades més petits que els que podem produir els éssers humans. Parlem en aquest cas de "nanocossos". El que sí es pot fer és fer que les llames generin aquests nanocossos que vagin en contra d'un determinat antígen víric, com per exemple, el Coronavirus. El que es pretèn fer amb aquests estudis es fer generar a les llames aquests nanocossos que es podrien fer servir després d'eina terapèutica". Ens podria portar a un possible fàrmac aquest experimenta? "Doncs aquests nanocossos tenen l'avantatge de que són molt estables, i es poden conservar més fàcilment. Per tant si que pot ser que a la llarga s'aconsegueixi un producte terapèutic, que es faci servir per pacients que ja tenen la infecció, no estem parlant d'una vacuna.