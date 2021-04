Les instal.lacions esportives es reinventan per sobreviure a la crisi

La pandèmia ens està afectant i no només en qüestions de salut també a l'economia. Els gestors d'instal·lacions esportives han reduït la facturació al 50% per la covid-19. Parlarem amb l'Oriol Serra Clúster mànager del clúster indescal.

Com es podria resumir la situació?

<< La situació és molt preocupant amb tot el que hem viscut i també incertesa pel que encara queda per venir.>>

Durant la pandèmia la gent seguia fent esport, però les instal·lacions estaven tancades.

<< Correcte, en el tema de mesures i protocols per part del govern, Procicat i les autoritats en van fer tancar entorns de pràctica que estaven reparats i on es van fer inversions per mantenir la seu oberta amb els seus protocols corresponents. En canvi a la ciutadania en un confinament i en un procés d'estranyesa absoluta pot arribar a ser una via d'escapament molt important i des del punt de vista físic com a element de resistència de possibles virus però també com a manteniment corporal i mentalment.>>

Podrien canviar els hàbits i afectar el sector?

<< El sector té una doble visió, estem una mica amb la ressaca de tot el que s'ha viscut, perquè ja fa un any de molts tancaments, molts canvis de protocols i incertesa, però la vegada d'alguna cosa ha servit aquesta pandèmia i és reivindicar l'activitat física, ja que és un element clau per intentar lluitar i sobrepassar problemes com el que hem viscut. En l'àmbit del sector estem en una fase a escala empresarial on encara hem de solucionar molts problemes, però quan la gent estigui vacunada es notarà una recuperació pel que fa a l'activitat.>>