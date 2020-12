Les infermeres de l'associació familiar i comunitària no tenen encara informació del pla de vacunació Covid-19

500 infermeres començaran a vacunar la població contra la COVID-19 a principis de gener, tan bon punt arribin les vacunes a Catalunya. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb l'Alba Brugues, presidenta de l'associació d'infermeria familiar i comunitaria de Catalunya. Les infermeres recorden que es prioritzaran els grups més vulnerables: les persones que viuen i treballen en residències, i les persones amb discapacitats. Està previst que prop de 500.000 persones rebin la vacuna durant el primer trimestre de l’any. Hi haurà 25 equips formats per infermeres i administratius i repartits per tot el territori. Cada equip tindrà 20 infermeres que treballaran en jornada de matí i tarda i en equips de dues persones amb el suport de professionals administratius. Aquests 25 equips es desplaçaran a les residències per vacunar in situ a partir del gener, de seguida que arribin les vacunes. La vacuna contra la COVID-19 té unes característiques especials i per aquesta raó es farà una formació específica per adequar-ne la seva administració. Tot plegat les infermeres les infereres es queixen de la manca d'informació a dia d'avui per part del departament de salut . Tambè apunten que les infermeres seràn voluntaries però cobraràn per la seva feina de vacunació que pot implicar una dobla jornada de feina. Alba Brugues ha deixat constancia de la voluntat de tot el personal d'infermeria de participar de forma voluntaria en el pla de vacunació malgrat que no tenen cap informació de la logística a hores d'ara.

