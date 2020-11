Les farmàcies reclamen poder vendre els tests de detecció del Coronavirus

Les farmàcies reclamen un major paper contra la Covid19. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya porta des del mes d'abril demanant poder vendres les proves ràpides de la Covid. L'Antoni Torres és el president de la Federació, i amb ell volem parlar del tema i preguntar-li perquè a França si es poden vendre aquestes proves a les farmàcies i a Catalunya no: "Doncs aquesta és exactament la pregunta que jo em faig. Nosaltres no reclamem res, el que fem és oferir. Oferim poder fer les coses que ja es fan a altres païssos de forma correcta i segura. Quan parlem de tests, hem de tenir en compte que un test té tres parts: el pre-anàlisi, és a dir, el que s'ha de fer abans de fer el test, i aquesta part és molt important, perque quan compres un test que no ha estat subministrat per una cadena de suministres acreditada, aquest test potser no et serveix de res. Les farmàcies tenim distribuidors que compleixen totes les normatives sanitàries, podem assegurar als nostres clients que el producte està en perfectes condicions. Si compres un producte farmacèutic per un altre canal, aquesta garantia no la tens. En segon terme està l'anàlisis pròpiament dit. Si no el comprem a través d'una farmàcia o un centre mèdic, el que pot passar és que no tens cap garantia de la presa de la mostra, i això vol dir que tampoc tens garantia del resultat. I com a tercer element, el post-anàlisi, el resultat. Si algú ho fa a casa pot trobar-se un resultat positiu, però pot decidir que no fa cas d'aquest resultat, i continuar propagant el virus. Ha d'haver un contacte directe amb un metge, amb un farmacèutic. Això és un test com ha de ser. La resta no donca cap garantia de res.