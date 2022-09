Les extraescolars influeixen en el futur laboral dels infants?

Més del 90 % dels alumnes espanyols d'ensenyament obligatori (de sis a setze anys) fan alguna activitat extraescolar, mentre que una mica més de la meitat van a classes extraescolars dos o tres cops a la setmana, segons dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional . Mitjançant aquestes activitats, poden millorar el seu futur laboral. La raó és que les extraescolars tenen un paper rellevant en el desenvolupament dels nens i nenes, perquè els ajuden a descobrir interessos i potencialitats mentre els afavoreixen l'autonomia, l'autoestima i el màxim desenvolupament de les seves capacitats. "Poden completar i impulsar la formació i el desenvolupament dels nens i nenes, a més de contribuir a formar persones úniques i amb un perfil formatiu diferenciat, fet que els facilitarà la inserció social i laboral en el futur", afirma Sylvie Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

En la seva opinió, quan les activitats extraescolars agraden als infants, els generen experiències positives i els fomenten l'autoestima. "Això afavoreix un bon desenvolupament socioafectiu, imprescindible per al futur social i laboral dels infants. A més, són nous entorns socialitzadors i, en aquest sentit, són imprescindibles perquè puguin aprendre a identificar i gestionar emocions, formar-se amb altres referents adults, establir amistats diferents de les de l'escola i l'institut, etc. Així mateix, els aporten coneixements i competències que en el sistema educatiu reglat potser no es treballen profundament", afegeix Jordi Perales, tutor del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC.

No obstant això, perquè les extraescolars puguin aportar tota aquesta llista de beneficis, els experts consideren que és fonamental tenir present que no es tracta d'un temps obligat. Per tant, haurien de ser un espai on els nens i nenes puguin desenvolupar habilitats que considerin que els poden agradar o trobar ambients en què se sentin còmodes, acceptats i contents.

"Ens hauríem d'allunyar d'activitats que siguin simples reforços escolars. Si a un infant no li agrada un àmbit determinat, què ens fa pensar que li agradarà aquest mateix àmbit en una extraescolar? Els alumnes ja passen moltes hores a l'escola; les hores d'extraescolars haurien de ser les que els agradin més. Això sí, convé tenir clar que una activitat extraescolar no es pot convertir en una cosa sense criteri ni rigor", explica Perales. L'expert afegeix que no es tracta només de "compensar" el que l'escola no pugui oferir, sinó de permetre a l'infant que pugui dedicar el temps a activitats que li agradin.

Quina cal triar

És per això que la tria de l'extraescolar requereix temps i ha de ser una decisió compartida entre pares i fills. Per aquest motiu, una de les primeres recomanacions dels experts és que els pares simplement observin el seu fill per veure quins interessos té. Amb tot, també cal tenir en compte què pot necessitar, però no des de la visió de suplir el que ha d'aprendre a l'escola o a l'institut.

"Els aprenentatges escolars s'han de fer a les institucions educatives, però podem detectar certa 'malaptesa' motora en els nostres fills i pensar que un esport o una activitat física que impliqui moviment corporal els podrà anar bé, o podem observar que tenen facilitat per a la música o una altra activitat artística i que això els provoca satisfacció, de manera que els podem ajudar a treballar-ho", explica Sylvie Pérez.

Entre les opcions possibles, la professora de la UOC destaca l'estudi d'anglès, francès o qualsevol altra llengua, sempre que a l'infant li agradi aquesta activitat i no comporti una dificultat afegida a les tasques i aprenentatges que ja fa a l'escola. També són bones opcions la música, la dansa i les activitats artístiques (com la pintura o les manualitats), així com qualsevol esport, d'acord amb l'edat evolutiva.

Un cop triada l'activitat extraescolar juntament amb els fills, els experts aconsellen mantenir-la almenys dos trimestres per ensenyar el valor del compromís i donar una oportunitat als nous ambients. No obstant això, també cal ser flexibles "i permetre que aquestes activitats serveixin d'assaig perquè els infants puguin provar què els agrada, amb què tenen facilitats…", assenyala Sylvie Pérez.

Quant al temps que cal dedicar setmanalment a aquestes activitats, el més indicat és no sobrecarregar l'"agenda" dels més petits ocupant-los cada tarda amb activitats extraescolars. Com explica Jordi Perales, es considera que es dedica un temps excessiu "si no es permet que l'infant descansi, jugui i fins i tot s'avorreixi de tant en tant". "Hi ha massa famílies que no tenen més remei que apuntar els fills a activitats extraescolars perquè algú en pugui tenir cura. Però en aquests casos es perd part del caràcter educatiu d'aquestes activitats i acaben essent mers 'cangurs'. L'infant ha de passar com més temps millor amb la seva família, si bé és cert que hi ha problemes de conciliació familiar en relació amb el treball dels pares", indica el professor de la UOC.

Tot i que depèn de les circumstàncies de cada alumne, com a orientació, Sylvie Pérez aconsella un màxim de tres tardes setmanals ocupades amb extraescolars. A més, cal evitar acumular diverses extraescolars en una mateixa tarda.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la professora dels estudis de psicologia i ciències de l'educació, Sylvie Pérez (àudio).