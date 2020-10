Les 27 estatues humanes de les Rambles esperen ajuda de l'ajuntament de Barcelona

Avui, a Cope Catalunya i Andorra, hem marxat a les nostres estimades Rambles de Barcelona, i ens hem trobat amb un aspecte molt diferent, el tancament de locals, la manca de visitants ha canviat la fisonomia de les Rambles, i ens hem preguntat com ho estaven vivint unes figures que formen part essencial, les estàtues humanes. Hem saludat en Walter San Joaquin, ell interpreta la figura de Don Quixot, i dóna veu al seu col·lectiu, ens ha explicat com estan vivint aquesta segona onada, en Walter ens comenta que aquests darrers deu anys, les Rambles que tenen una llarguíssima tradició cultural, s’han convertit en una mena de centre comercial, eliminant la vida veïnal, comunitària, espectacles de carrer..., i aquest fet, el porta a afirmar que les Rambles no s han buidat per la pandèmia, sinó per una mala gestió governamental. El fet que estiguessin absolutament enfocades al turisme, i s’hagi acabat amb el seu patrimoni cultural, ha fet que es buidin totalment amb la pandèmia. El col·lectiu d'estàtues humanes de les Rambles, van demanar ajuda durant la primera onada de la pandèmia, però no la van rebre, i davant aquesta segona senzillament no tenen un interlocutor amb qui parlar de la situació, no reben contesta de ningú. Des de març demanen ajuda als responsables del consistori de Barcelona, però no han aconseguit res, i no només això, sinó que els reclamen les taxes de via publica. La situació legal d’aquests artistes és molt confusa, tot i tenir regularitzat l’espai a on se situen i pagar les seves taxes, l’Ajuntament no els permet cobrar de forma evident per la seva tasca, es nodreixen de l'aportació voluntària dels espectadors, i no es poden donar d’alta com a autònoms, ja que en principi no cobren, és una activitat gratuïta. Davant aquests llimbs, es troben que no es poden acollir a cap pla d’ajudes per treballadors autònoms. A Rambles existeixen 27 persones que s hi dediquen a l’activitat d'estàtues humanes, i ningú ha rebut cap ajuda