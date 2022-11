Les esperances de la cimera COP27

El passat 6 de novembre va començar a Egipte la Cimera COP27. Ja fa un temps ens trobem en una situació delicada del canvi climàtic, les temperatures que estem tenint per aquesta època de l'any ho deixa bastant clar. Parlarem amb el director del departament de canvi climàtic d'Eurecat, Carles Ibáñez



- En aquesta cimera no estan els 3 països més contaminants. Fins a quin podem ser optimistes?



Optimistes no ho podem ser perquè el problema ja fa temps que el patim i ara estem veient que s'està accentuant i no estem actuant amb el nivell d'ambició que seria necessari per no entrar en zona de perill que d'alguna manera estem a punt d'entrar-hi. En el context en el qual estem a escala mundial amb aquests conflictes entre les grans potències, evidentment no ajuda gens. Hauríem de focalitzar-nos en aquest tema que és més important perquè tot sortirem perdent si no som capaços de reconduir-lo.



- Es parla de compensacions econòmiques els països més afectats.



Aquestes compensacions fan referència els d'anys i les pèrdues que genera el canvi climàtic perquè ja no tenim marge per adaptar-nos. És una manera de dir que el problema s'està agreujant i que no estem sent capaços de reduir les emissions al nivell suficient i hem de destinar cada cop més recursos per l'adaptació i especialment en els països pobres què són els que estan patint més les conseqüències.



- A Catalunya que s'està fent per intentar frenar el canvi climàtic?



La banda de la mitificació és molt important el model de mobilitat amb una transició cap als cotxes elèctrics, però tot està anant una mica lent i al foment del transport públic. Pel que respecta a l'adaptació hem avançat en planificar les actuacions potenciant els espais verds de les zones urbanes o també l'actuació de la costa a la pujada del nivell del mar.