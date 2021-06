Les espècies invasores a Catalunya

La preocupació sobre el dany que poden provocar les espècies exòtiques invasores que envaeixen l'espai natural de les espècies autòctones, cada vegada va més enllà.

Un exemple són els carpins daurats i els tritons alpins, són dues espècies invasores. Viuen en terraris i peixeres de particulars, però també s’estan propagant en basses de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, fruit d’alliberaments que hi fa gent que els tenia a casa. Aquest fet impacta directament en l’hàbitat de les espècies autòctones i es perd biodiversitat. Ho han constatat tècnics de l’ens i investigadors de la Societat Catalana d’Herpetologia, que estan fent un seguiment dels amfibis en aquests ambients lacustres. Alerten que aquests alliberaments tiren per terra anys de feina ambiental i recursos públics que es podrien destinar en la gestió i millora dels espais. Uns esforços econòmics que han crescut en els últims anys. Parlarem d'aquesta situació amb l'Eudald Pujol expresident de la societat catalana d'herpetologia.

-Quin és el nivell de danys en la biodiversitat provocats per les espècies exòtiques?

Depèn del cas, pot ser realment catastròfic, la biodiversitat aquàtica en punts d'aigua o bases podria ser molt elevada en la introducció d'aquestes espècies quedi reduïda al no-res.

-Heu calculat el percentatge d'espècies exòtiques invasores?

En els parcs tot i haver-hi més dels que pensàvem, és relativament baix, però el problema és que a vegades a fora dels parcs, en les bases on ningú fa res per evitar-ho, el percentatge pot pujar moltíssim, podem trobar un 40 O 50% d'espècies invasores.

-Una de les preocupacions a part de la competitivitat entre espècies per l'aliment, és la transmissió de malalties?

Sí, també hi ha casos d'espècies que han viatjat per tot el món on s'han barrejat amb tota mena d'espècies i poden encomanar malalties a les espècies autòctones.