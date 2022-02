Les escoles eliminaran els exàmens trimestrals el curs vinent

Els centres de primària i secundària ja tenen sobre la taula els esborranys per al proper curs 2022-2023. En primer lloc, l'esborrany conté nous criteris d'avaluació. En la fase inicial, les avaluacions es realitzen al final de cada cicle. És a dir, al final de 2n, 4t i 6è de primària. En el cas de l'ESO, serà al final de cada curs com fins ara. La norma afavoreix la desaparició de les avaluacions trimestrals, tal com els entenem ara. No obstant això, al final de cada trimestre es proporciona un informe sobre el progrés de l'estudiant. Tenim en el programa d'avui al portaveu del sindicat de professors de secundària a ASPEC, Xavier Massó.



- Com hem d'interpretar això de què desapareixen els exàmens trimestrals i el no assoliment?



Només es pot interpretar com a pensament màgic És a dir la curiosa idea segons la qual la paraula decretada s'aplica i modificar la realitat abans es deia suspens O no assoliment i ara es dirà en procés d'assoliment, uns eufemismes que l'únic pretenen és donar una imatge més amable d'uns mals resultats que, d'altra banda, tampoc es produiran perquè si només dia avaluació final quan finalitza el curs i com també passarà l'ESO aleshores resulta que estem carregant la possibilitat d'avaluació sinó que també les condicions a partir de les quals es produeix la mateixa possibilitat fins i tot teòrica d'avaluar, és a dir, disposar d'uns mínims referents objectius.



- Quin és el propòsit?



La finalitat que hi ha darrere de tot això és molt prosaic del que sembla, es tracta de maquillar les estadístiques, és a dir, volen acabar amb el fracàs escolar i en comptes de millorar els resultats a partir d'accions educatives el que s'està fent és apartar i proscriure qualsevol possibilitat d'avaluació objectiva.



- Fa la sensació que anem cap a pitjor i aquí l'únic perjudicat continua sent l'alumne.



Crec que hi ha una enginyeria crucial al darrere de tot això estem en una cinquena revolució industrial tecnològica i el fet que hi hagi una bossa de mà d'obra desqualificada, ja els hi va bé.