Les escoles bressol privades demanen ajut a la Generalitat per poder subsistir

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem dels problemes que tenen les escoles bressol privades des que va començar la pandèmia. Ho fem amb la Marta Camí, portaveu de l'associació Catalana de Llars d'Infants. 2020 ha estat un any fatídic per a les escoles bressol privades. Els mesos de tancament pel confinament i les despeses acumulades han posa el gruix dels centres en una situació complicada amb molts problemes de liquiditat. Un 25 % de les llars d’infants privades de Barcelona podrien tancar aquest mateix curs, segons l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya. A això cal sumar-hi que durant el 2020 un 10 % dels centres ja va tancar per la falta de liquiditat provocada per la pandèmia. Són xifres preocupants avançades a betevé per les dues principals associacions dels sector. Des de l’Associació Catalana de Llars d’Infants destaquen com el gruix dels centres han tingut problemes econòmics greus arran de la pandèmia, especialment a l’inici del curs, entre setembre i desembre, quan més escoles bressol han tancat. Segons una enquesta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, més del 70 % dels centres necessitava una injecció de liquiditat urgent al setembre. Una situació crítica, pal·liada de manera parcial amb les ajudes de la Generalitat de 300 euros per nen matriculat. Un pla de rescat que ha estat tot un baló d’oxigen pel sector, que reclama anar més enllà i tenir ajudes universals. La por de les famílies a dur els nens a l’escola en pandèmia i la crisi econòmica van impactar directament a les matrícules dels centres, que van caure entre un 40 i un 60 %, depenent de quina zona de la ciutat. Això s’ha notat en l’ocupació dels centres, que s’ha rebaixat fins al 50 %, de mitjana, fet que ha posat en una situació complicada la comptabilitat dels centres. Com apunta el secretari General de l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya, són moltes les famílies que s’han vist a l’atur o en un ERTO i, per això, han acabat optant perquè els nens es quedin a casa.