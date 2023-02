Les entitats de ciutat Vella desencantades amb la gestió del barri

Els principals eixos comercials de la Ciutat Vella no estan gaire d'acord amb la gestió del govern municipal actual. Per saber el perquè parlem amb la directora de Barcelona Oberta, Núria Aparicio.



- Per què creieu que hi ha una mala gestió del govern municipal actual a la zona de la ciutat vella?



Ciutat vella és el districte que més ha patit en tots aquests anys de pandèmia, és un districte que viu dels visitants i els turistes i creiem que s'ha deixat de la mà. Fa anys que demanem ajudes amb el tema del pla d'usos què són molt restrictius, etcètera... però arribat un moment on "la Barcelona" s'està recuperant, però, en canvi, ciutat vella què és el cor de la ciutat l'estem deixant a un costat. Entre totes les entitats creiem que és necessari una reestructuració i un pla estratègic per ciutat vella de la mateixa manera que es va fer els anys 80 i es tracta de recuperar ciutat vella per la ciutat.



- Des del punt comercial i de mobilitat està afectant molt aquestes noves obres?



Està impactant molt perquè has de pensar que és molt complicat arribar al centre de la ciutat amb cotxe, és cert que els barcelonins tenim la sort de tenir transport públic magnífic, però si vols venir des de Granollers a Barcelona, potser ho fas la primera vegada, però la segona ni ho intentes perquè et trobes cues d'entrada, dificultats per aparcar també per arribar al centre, per tant, el què fas és quedar-te en un dels centres comercials que tenim als voltants de la ciutat on hi ha pàrquings gratuïts, etcètera per això reclamem una mobilitat sostenible, però que faciliti l'arribada de la gent al centre.



- Hi ha dos problemes que preocupen als barcelonins, la neteja i la seguretat. A Ciutat Vella també?



A Ciutat Vella s'ha agreujat encara més. No oblidem el Raval amb el tema dels narcopisos que ara s'estan passant a Poble Sec, el Born i la Barceloneta també pateixen màfies i grups de delinqüència que inevitablement afecten tant als barcelonins com els visitants que venen de fora.