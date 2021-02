"Les eleccions catalanes no són un risc sanitari"

Avui hem comentat l'actualitat política de la campanya electoral a Catalunya a Migdia Cope Catalunya i Andorra, amb Ramón Espadaler, veterà polìtic català i actual secretari general de Units per Avançar, el grup democratacristià inclós en coalició amb el PSC. Espadaler ocupa el tercer lloc a la llista dels socialistes catalans. El risc sanitari de les elecciones catalanes, l'abstenció , el “fenómen Illa” i el munt d'esquestes que s'han publicat han estat temes de l'entrevista. Sobre les enquestes de cara al 14-F no dibuixen un guanyador clar de les eleccions i, de fet, tot està molt obert, atès que algunes d'aquestes apunten que més d'un 30% del cens encara dubtaria què fer durant la jornada electoral.Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra. A les xarxes socials twitter, Instagram i facebook tambè està present Cope-Catalunya.