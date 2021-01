"Les dues pròximes setmanes seran complicades per a les escoles i la societat catalana en general"

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat de la nova preinscrpció escolar amb Juanjo Falcó, director general atenció a la Familia del departament d'Eduació. Amb el drector general hem parlat de l'última hora de la pandèmia a les escoles i de la màixma del departament d'eduació què és mantenir les escoles sempre obertes. Tot i que Juanjo Falcó ha reconegut que: "Les próximes dues setmanes seràn molt complicades a les escoles i a lasocietat a causa de la covid".

S'acosta l'època de la preinscripció escolar per al curs 2021-22 i, a diferència de l'any passat, aquest cop els centres educatius podran fer visites presencials amb les famílies. Haurà de ser amb cita prèvia, grups de màxim 10 persones i "preferentment" a l'aire lliure, segons les instruccions que el Departament d'Educació ha fet arribar a les escoles.

En cas que la trobada sigui a l'interior de l'escola, les finestres hauran d'estar a obertes.

El document estableix que les portes obertes s'hauran de fer fora de l'horari escolar i s'hauran de programar perquè no coincideixen famílies de grups diferents als centres, abans, durant i després de cada torn.

Caldrà mantenir sempre la distància de seguretat d'1,5 metres entre els participants que no siguin del mateix grup de convivència, portar mascareta i es prendrà la temperatura a les persones visitants abans d'entrar. També s'hauran de rentar les mans gel hidroalcohòlic. El format de les visites haurà de ser "el d'una reunió", de forma individual o en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres professionals del centre. Per tant, en comptes de passejar per l'escola, els espais del centre es donaran a conèixer a través de la reunió o de manera virtual.

A més, no es podrà donar a les famílies cap documentació en paper i s'hauran de desinfectar els espais utilitzats -tant cadires i taules com els poms de portes, etc.- abans i després de cada reunió. El Departament agraeix el "gran esforç organitzatiu" que els centres van fer el curs passat per fer arribar informació a les famílies de forma virtual, però entén que "és desitjable" tornar a les portes obertes presencials, però adaptades a la pandèmia.