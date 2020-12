Ens ha arribat a Migdia Cope Catalunya i Andorra, la constatació d’una notícia que ja intuíem, les dones són més segures conduint. Segons un estudi del RACC, els homes surten malparats en comparació a les dones pel que respecta a seguretat viària. L'informe conclou que els homes prenen més riscos que les dones i tenen comportaments més inadequats quan es desplacen per Barcelona. Hi ha més homes que dones que tenen comportaments de risc quan es desplacen per Barcelona, en diferents vehicles o a peu, segons un estudi que ha fet el RACC i que s'ha presentat al Fòrum Barcelona de Seguretat Viària. Els experts que hi han participat defensen incorporar en les noves polítiques de seguretat viària la perspectiva de gènere, que fins ara no s'ha tingut en compte, i fomentar l'ús del transport públic per a una mobilitat "segura i sostenible". En el cas dels patinets o els anomenats "vehicles de mobilitat personal", un 42% dels homes i un 33% de les dones creuen el semàfor en vermell. A peu, el 44% dels homes i el 38% de les dones creuen el carrer fora del pas de vianants. Quan van en bicicleta, les persones que passen en vermell no arriben al 5%, però, en aquest cas, les dones s'obliden més d'assenyalar el gir abans de fer la maniobra: un 74% no ho fan, enfront del 70% dels homes. En moto, el 40% de les dones indiquen el canvi de carril, però només ho fan el 28% dels homes. En cotxe, no hi ha diferències significatives. La majoria de conductors respecten els semàfors. L'estudi del RACC es basa en més de 9.000 observacions als carrers de Barcelona. A més del RACC, al Fòrum també hi participen l'Ajuntament de Barcelona, el Servei Català de Trànsit i l'Associació Prevenció d'Accidents de Trànsit P(A)T