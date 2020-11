A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens hem interessat per La Setmana dels Horaris del 2020, donat que Barcelona és la seu. L'escenari obert per la pandèmia del coronavirus marcarà bona part dels debats i taules rodones que hi haurà a la Setmana dels Horaris 2020, que se celebrarà del 23 al 27 de novembre. Segons ha apuntat el promotor de la Barcelona Time Week Iniciative, Fabian Mohedano, ara "és un moment crucial" per definir bé quins han de ser els límits dels horaris laborals en el món del teletreball. "Abans de la pandèmia ja era complicat diferenciar entre temps de treball i temps de descans, però ara s'ha accentuat", ha dit. Un altre repte davant del teletreball té a veure amb el repartiment de les tasques de la llar: segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, un 54 % de les dones creu que durant la pandèmia no es van repartir equitativament les feines domèstiques amb la parella (mentre que un 75 % dels homes creuen que sí). Sobre aquestes qüestions es debatrà, en especial, en la xerrada titulada "Bones pràctiques empresarials en l'ús del temps durant la nova normalitat". Serà el dijous 26 de novembre, de 9 a 10 h.. Hi participaran representants de PIMEC, Foment del Treball, CCOO, UGT i la Generalitat. Més enllà de l'àmbit laboral, Fabian Mohedano –que va ser l'impulsor de la reforma horària a Catalunya– ha celebrat que les restriccions en l'horari d'obertura de la restauració també poden marcar un canvi cultural positiu en l'hora de sopar. "Potser descobrirem que és un millor horari per mantenir més distància amb l'hora de dormir i evitar malalties cardiovasculars", ha sentenciat. La Setmana dels Horaris 2020 serà la més internacional fins al moment. Barcelona va ser escollida seu de la International Time Use Week per a aquest 2020 i per al 2021. Hi haurà debats amb ponents d'arreu del món.