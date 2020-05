Les cremes de mans poden ajudar a evitar el contagi del COVID-19?

Durant aquesta pandèmia per coronavirus una de les instruccions que hem assumit la ciutadania és la del rentat de mans. Una de les millors mesures de prevenció contra el coronavirus és rentar-se les mans amb aigua i sabó, perquè l’acció combinada d’aquests dos elements dissol la membrana de greix del virus, la desfà i s’inactiva.

Però aquesta pràctica necessària de la higiene de mans també té conseqüències lògiques en la pell. “Hem vist que hi ha moltes dermatitis irritatives. El rentat té la funció de destrucció del virus, però s’emporta el greix de la pell”, ha explicat avui a MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA , el Dr. Ramon Grimalt, dermatòleg, professor de dermatologia a la UIC i autor del blog Grimalt.net.

En el rentat de mans, apunta el doctor, “cal fer especial atenció a les zones que han entrat en contacte amb superfícies potencialment infectades (poms de porta, barres del metro, etc.), i evitar rentar amb massa freqüència el dors de les mans on sovint es pot crear una dermatitis irritativa per l’excés de sabó”.

Les fissures a la pell poden ser una porta d’entrada pel coronavirus. “Quan la pell es resseca apareixen l’èczema irritatiu i petites ferides, i aquí hi ha més risc que entri el virus, quan hi ha una ferida”, segons Grimalt. Ara bé, és cert que “si tens una pell sana, encara que t’ensabonis molt és molt probable que no et passi res.

Tenint en compte tot això, l’ús de crema hidratant pot tenir una funció important. “Si em poso crema hidratant, poso un nou greix de protecció. El greix del cos sempre és millor i més protector que qualsevol crema”, ens comenta el doctor Grimalt. Com que ens hem de rentar amb sabó, en una situació tan excepcional com l’actual la crema ajuda a protegir la pell.

“Segons l’evidència científica de què disposem, l’ús de cremes hidratants és una manera eficaç de prevenir la infecció. Per això els productes cosmètics que acceleren la recuperació de la pell serveixen per reconstruir la barrera protectora que aïlla el cos del coronavirus i per prevenir que la pell es lesioni. Estan especialment indicats els productes cosmètics rics en emol·lients i hidratants com la mantega de karité, l’oli de canola i la glicerina”,

Especialment per l’ús de desinfectants i de guants d’un sol ús, “és imprescindible una bona dosi d’hidratació”, fins i tot per sota dels guants, “encara que pugui resultar incòmode”. Segons aquest especialista, “la hidratació és absolutament necessària perquè la sequedat pot derivar en èczemes i infeccions.

Entre tots els falsos rumors que hem sentit durant aquesta pandèmia, n’hi ha un sobre l’adherència del virus a la pell si et poses crema hidratant, un suposat missatge emès en format d’àudio d’una especialista en dermatologia. És un informació falsa. “No s’ha pogut demostrar que amb les cremes s’enganxi més el coronavirus, és un invent amb ganes de crear alarmisme, però no té cap sentit amb lògica científica”, assegura Grimalt.