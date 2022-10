Les "coses rares" d'Elefantes.

El grup barceloní Elefantes ha estrenat el darrer disc 'Trozos de papel/Cosas raras' amb canvis en la formació i després d'un moment d'aturada per la pandèmia. La formació presentarà el nou treball en directe el pròxim 5 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.

El cantant de la banda, Juan Manuel Álvarez Puig (Shuarma), ha explicat en declaracions a l'ACN que la banda sent 'Trozos de papel/Cosas raras' "com si fos el primer disc", ara que ja porten gairebé tres dècades com a formació.

Assegura també que "és el primer disc d'Elefantes que realment reflecteix el que buscaven reflectir, sense voler-se assemblar a ningú en concret, sinó fent un exercici a la inversa, trobant les connexions amb un mateix".

De fet, l'artista ha afirmat que volen que "els seus discs siguin un reflex de tot el que els hi passa de forma externa". En el cas de 'Trozos de papel / Cosas raras' s'han vist involucrats diversos elements com la pandèmia o l'entrada d'un nou guitarrista que "els ha afectat positivament i negativa alhora".

El baixista del grup, Julio Cascán, ha contat que aquests dos anys de pandèmia els han donat "més temps a l'hora de treballar en el disc, de poder escoltar i meditar més els temes".

En aquest darrer treball és el primer cop que la banda ha produït temes propis en solitari, tot i que han comptat amb l'ajuda d'altres artistes durant el procés.

"Va suposar una aposta per ser més 'nosaltres', que no significa que en els anteriors àlbums no ho hàgim sigut, però en aquest no ens ha importat tant el resultat com donar-ho tot i ser sincers amb el que som", ha contat Shuarma.

Segons el cantant, "quan fas una aposta com aquesta, no et pot sortir malament, és un exercici de sinceritat, del qual sempre en surts guanyant".





Recuperar la il·lusió

Shuarma ha dit que "amb tants anys de carrera, valoren molt com en som d'afortunats de veure que el que fem encara genera un interès en el públic". És per això que amb aquest darrer disc consideren "haver recuperat la il·lusió", sobretot en adonar-se que el que han estat fent aquests darrers trenta anys "ha donat el seu fruit".

Segons el front man de la banda, notaven que estaven "en un moment de canvi, d'evolució, però sobretot en un punt d'inflexió on s'acabava una època i en començava una altra". És per això que van decidir "revisitar" el tema 'Al ovido' amb moltes veus reconegudes del panorama estatal com Mikel Izal, Coque Malla o Rozalén.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El baixista del grup, Julio Cascán, ha confessat que "tenir el suport de tanta gent que admirem és molt emocionant després de tres dècades, és la realització d'un treball ben fet durant molt temps".

Enamorats però allunyats de Catalunya "Som grans admiradors de la cultura catalana", assegura el cantant d'Elefantes, "però ens costa sentir que en formem part". Explica que el seu cas és "una mica atípic", ja que quan surten a tocar fora de Catalunya "tenen molta gent als concerts", tot i que els concerts que han fet a terres catalanes els han anat sempre "molt bé també".

Concretament, la propera cita serà a Barcelona el 5 de novembre, on mostraran el seu nou directe, "centrat en el nou disc, però també revisitant temes antics", ha avançat Cascán, "mostrant a dalt de l'escenari la visió que tenim avui en dia", conclou.

Amb ells hem parlat a Migdia a COPE Catalunya (àudio).