Les consultes sobre TCA pugen un 30% respecte a l'any passat

Avui és el dia dels trastorns alimentaris, és una d'aquestes malalties que de vegades es triga a detectar i malauradament està entre nosaltres. Hem de cuidar a les persones que ho pateixen perquè poden arribar a situacions greus. Parlarem amb la Patrícia Bolea, psicòloga experta en trastorns de conducta alimentària del grup ITA.

-Què és un trastorn alimentari?

<< Els trastorn de la conducta alimentària són aquells trastorns que es caracteritzen per un rebuig de mantenir un pes corporal , tenir una por intensa a guanyar pes, patir una distorsió de la imatge corporal i una exageració de la importància de l'avaluació de l'autoconcepte en aquest sentit.>>

-Com es detecta?

<< És molt important que des de la família i des de l'escola puguin detectar i saber quins són aquests senyals d'alarma que ens poden ajudar a detectar que tenim al voltant un possible cas de trastorns de conducta alimentària. Què és important que tinguem en compte són els senyals que ens poden alertar com per exemple una motivació a seguir una dieta que no estigui prescrita mèdicament, que hi hagi un augment de la modificació de l'interès per menjar en l'individu o una pèrdua de pes important.>>

-Quines serien les primeres bases per ajudar la persona?

<< El que sempre recomanem és demanar ajuda a professionals, que s'adrecin aquelles institucions i preguntin. Un dels factors de bon pronòstic en la millora i en la curació d'aquestes malalties és precisament això que hi hagi poca dilatació entre el moment que es detecta el trastorn i el temps en el qual s'inicia la intervenció.>>