Les consultes de psicologia freguen el col·lapse per l'alta demanda

Arran del confinament es va produir un augment de consultes psicològiques per tractar sobretot problemes mentals derivats de la pandèmia. En aquest moment la demanda s'ha disparat i fins i tot hi ha consultes privades de psicologia que estan col·lapsades. Parlarem d'aquesta situació amb el portaveu de la delegació de Girona del Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya, Dr. Àngel Guirado.



- Les consultes han pujat tant com s'esperava?

Sabem que quan hi ha moments conflictius, quan hi ha problemàtica social, en determinades èpoques on es produeix un increment de conflicte individual com interpersonal, es produeixen demandes de suport psicològic. El que ha fet la pandèmia és emergir els problemes existents i els que ja hi eren, els ha agreujat.



- Quins són els problemes mentals més habituals i que requereixen més consulta?

La classe de peticions que se'ns fan, són totes aquelles conseqüència dels problemes de salut mental que han estat provocades, no només per la pandèmia, també per altres factors, però aquesta situació els ha incrementat. Tenim moltes depressions i ansietats a causa de la dificultat per poder gestionar els estats emocionals derivats de la pandèmia o efectes col·laterals. Un 25% de la població tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, d'aquí ve la importància de tenir molt clar quins són els indicadors què fan necessària aquesta primera identificació i després l'atenció corresponent. La depressió pot afectar un 7% de la població i l'ansietat també, però va incrementant. No ens afecta igual a dones i homes, parlo a l'hora de demanar ajuda i orientació. Sabem que les dones dupliquen els homes en aquesta classe de situacions o almenys el que veiem en clíniques. Aparentment, les dones són les que manifesten més interès.



- Podria ser per un estigma masculí el rebuig d'un problema mental.



És possible, però aquest estigma d'alguna manera s'ha anat reduint amb els anys. Avui dia demanar ajuda o orientació a un psicòleg ja no té aquella càrrega pejorativa. Si ens enfoquem a la franja d'edat estarien entre els 16 i 35 anys.