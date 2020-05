Les companyies aèries estan obligades a tornar els bitllets

Dan Miró és expert en dret aeronàutic. Amb ell volem parlar perquè moltes persones tenien comprats bitllets d'avió per viatjar, i no han pogut fer-ho degut a la pandèmia. Ara molta gent està reclamant que els tornin els diners que valia aquest bitllet. Però moltes companyies no tornen els diners, sinó que et donen un val per viatjar en un futur amb la mateixa companyia. Volem preguntar-li al Dan si això és legal: "No, no ho és. No és legal si no va acompanyat de la oferta de devolució íntegra dels bitllets. La companyia pot oferir al seu client la oferta que consideri oportunda per intentar retenir al client, però sempre ha de donar la opció de tornar els diners. En 7 dies s'ha de donar l'import dels bitllets per qualsevol vol que hagués de volar des del 15 de març fins que no acabi l'estat d'alarma. El que passa és que les companyies tenen un problema important de liquiditat. Els inversors valoren l'aerolínia en funció de la seva liquiditat, segons aquesta liquiditat tindrà més o menys valor en borsa. A més, les companyies que aconsegueixin tenir més liquiditat i superar aquesta crisi, acabaran amb una millor posició al mercat, ja que algunes companyies aéries deixaran d'existir degut a aquesta crisi. Però a l'Estat espanyol la llei diu que tothom té dret a reclamar a les companyies que els tornin els diners. El reglament europeu diu que les companyies tenen 7 dies per tornar aquests diners, i no ho fan, les podem portar a judici. El que també hem de tenir en compte és que estem parlant d'una causa de força major. Això vol dir que les companyies ens han de tornar els diners, però no tenim dret a cap altre tipus de compensació. El passatger no pot exigir compensacions"