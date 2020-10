Les botigues de barri s'han vist obligades a modificar les seves previsions

La situació a les botigues de barri ha millorat pel que fa a les vendes, però de cara al Nadal moltes estan canviant les planificacions comercials per evitar fer compres que després no tinguin sortida. És el cas, per exemple, d'algunes botigues de roba, que han notat ja un descens de vendes de vestits. Els propietaris de les botigues expliquen que els seus clients no veuen necessari comprar-se roba si no sortiran de casa.

També altres sectors no estan fent les comandes que feien per aquestes dates l'any passat. Expliquen que aquest any, tot està anant molt més lent. També estan a l'expectativa del que pugui passar els negocis d'alimentació, pendents de quants comensals podran trobar-se als àpats nadalencs. Els responsables dels comerços reconeixen la dificultat d'estar en un moment en què "no saben el que passarà".

Des de Barcelona Comerç, el vicepresident, Pròsper Puig, reconeix que "han tingut sort dins de la desgràcia" que la segona onada hagi arribat a mitjans d'octubre i no en plena campanya de Nadal. Puig creu que "tenim temps de recuperar-nos" i passar un Nadal bo, que permeti que "se salvin moltes empreses."

