Les altres cares de Nadal

El Nadal és una època de felicitat i celebració per a moltes persones, però per a altres pot ser un període de stress i soledat. Si et sents sobrepassat o trist durant les festes nadalenques, aquí tens alguns consells que et poden ajudar a afrontar aquesta època de l'any amb més calma i equilibri:

Estableix els teus límits: No has de fer tot el que se't demani o assistir a totes les festes nadalenques a les quals et convidin. Aprèn a dir "no" de manera amable i a prioritzar les activitats que realment gaudeixes.

Estableix un pressupost i sigues realista: No has de gastar grans quantitats de diners en regals i celebracions per demostrar el teu amor als altres. Busca alternatives més assequibles i recorda que el temps i l'amor són els regals més valuosos que pots donar.

Fes exercici i menja de manera saludable: L'activitat física i una dieta equilibrada et poden ajudar a mantenir l'estat d'ànim i a reduir l'estrès. Prova d'incloure alguna cosa d'exercici en la teva rutina diària i menja aliments saludables i nutritius.

Accepta els teus sentiments: És normal sentir-se trist o sol durant les festes nadalenques, especialment si has perdut algú estimat o si estàs passant per un moment difícil. Acceptar els teus sentiments i permetre't sentir-los és una part important del procés de curació.