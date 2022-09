Leo Rizzi comença la seva gira a Barcelona

La carrera de Leo Rizziva vent en popa. I és que aquest artista no ha deixat de sorprendre tothom amb una veu molt característica i increïble i amb unes lletres meravelloses. El cantant, que està en boca de tots gràcies a cançons com Amapolas, continua forjant el seu camí a cop de temes. I s'ha volgut passar pel programa per parlar-nos d'això i molt més.



- Com ha començat aquesta gira de concerts?

Estem amb moltes expectatives, comencem el dia 16 a Barcelona.

- Et podríem definir com una veu emergent?

Si ens referim al temps si, porto quasi dos anys amb aquest projecte. Sigui com sigui el que més ens agrada és fer música.



- Vas presentar-te a molts càstings d'OT, però vas decidir marxar. Per què?



Va ser un moment delicat, vaig acompanyar a la meva germana i vaig acabar presentant-me, però en aquell moment estava treballant amb un productor i no era el millor moment.



- Et vas començar a interessar per la música per la teva germana?



Si, va ensenyar-me altres estils quan tan sols tenia 5 anys i després cadascú va tirar pel seu camí.



- Vas néixer a Eivissa, però més tard vas marxar cap a Uruguai. Creus que ha influenciat en la teva música?

Quan ets tan petit en aquell moment no t'adones, però evidentment sí que influeix.