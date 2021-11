L'acte d'inauguració i la festa d'enllumenat d'enguany es celebrarà a la plaça Catalunya. Si el temps ho permet, està previst que per aquest dimecres, a les sis de la tarda, s'enceguin les llums de Nadal amb més de 20 artistes que ens permetran gaudir del circ i del muntatge musical. Enguany, Barcelona ha presentat un nou model d'il·luminació que ha demostrat ser una ciutat de disseny. Parlarem amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.



- Es manté l'horari per l'encesa de les llums de Nadal a Barcelona?



Sí, a partir d'aquesta nit, el Nadal estarà present a moltes ciutats. De moment l'horari es manté i estem considerant si podrem fer un acte d'art que teníem previst fer al carrer i que simbolitzava l'encesa de llums de Nadal.



- Si plou com diu la previsió meteorològica, que fareu?



Si avui no es pot fer l'acte com a tal, haurem de moure la data. Tenim una previsió que passi el mal temps i de poder encendre-les, ja que són les llums de Nadal més grans de la història, arribarem als 100 kilòmetres d'extensió, és a dir, la mateixa distància que hi ha entre Barcelona i Tarragona. Aquest any també hem renovat llums de feia deu anys on hem fet un salt qualitatiu, crec que a tothom li agradarà veure aquestes noves llums que són fruit d'un dissenyador de la ciutat molt prestigiós i premiat que es diu Toni Arola.



- És la primera a vegada que es realitza el disseny propi de les llums?



Sí, perquè volem que Barcelona també s'expressi a través de les llums, és més, la ciutat va estrenar fa unes setmanes un esdeveniment molt important de llums. Hem fet un gran esforç perquè la ciutat es vegi amb uns altres ulls i esperem que tingui les seves conseqüències respecte als comerços i puguin aprofitar l'època de Nadal i sortir de la crisi postcovid.