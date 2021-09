L'empresa reusenca TBO security s'ofereix per ajudar als afectats pel volcà de La Palma

La solidaritat és una cosa que aflora en els moments difícils d'una societat. Ja ho vam veure durant els mesos més difícils de la pandèmia i ara ho veiem davant el desastre natural de la Palma.

TBO revaluing Security és una empresa de Reus que realitza instal·lacions de seguretat per tota Espanya i ha decidit tirar una mà a aquelles persones més afectades per l'erupció del Cumbre Vieja a l'illa de la Palma.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta iniciativa amb el seu CEO i fundador, Ricardo Pascual, que ens ha explicat que " L'empresa té previst realitzar contractacions de tècnics per tota Espanya , inclusivament algun a les Illes Canàries. En veure la situació de la Palma, hem decidit poder ajudar a persones que s'han quedat sense casa, sense treball, etc….Per aquesta raó s'ha pres la decisió de contractar persones de la Palma, que s'han quedat sense treball i sense la seva llar." diu pascual.

Quins perfils es busquen?

La empresa reusenca es dedica a l'instalació de sistemes de seguretat "El perfil que necessito, és d'instal·lador de càmeres CCTV, alarmes, control d'accessos, etc…, però si hi ha persones que tenen coneixements d'instal·lacions informàtiques, coneixements de cablejat TCP/IP, fibra òptica o són electricistes, m'encarregaré de realitzar les formacions oportunes, per a poder-los adaptar als seus nous llocs de treball." confirma el CEO i fundador de TBO security i afegeix que "La meva principal motivació és poder ajudar a aquestes famílies, que d'un dia per a un altre, s'han quedat sense llar o sense treball."