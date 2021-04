¿Es legal realquilar habitaciones? ¿Qué problemas puede traer?

El Ayuntamiento de Barcelona prohibirá que se alquilen habitaciones por menos de un mes para impedir la proliferación de habitaciones turísticas, después de que en verano próxima entre en vigor la regulación de viviendas compartidas que ha hecho la Generalitat y que las sacará de la alegalidad actual.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha afirmado que permitir esta modalidad de alquiler en la ciudad –se estima que actualmente ofrece 14.000 plazas– comportaría un «aumento desorbitado» de la oferta turística en la ciudad, especialmente en las zonas céntricas, y supondría un «peligro», puesto que 670.000 casas podrían acoger turistas.

«La ciudad ya tiene 154.000 camas reguladas, una oferta más que suficiente», ha argumentado este viernes Sanz durante la presentación de los cambios en el Plan Especial de Alojamientos Turísticos (Peuat). El Gobierno de Ada Colau aprobó inicialmente este plan, que regula los alojamientos turísticos de la ciudad, con la intención que un pleno municipal lo ratificara antes del verano.

“El alquiler de habitaciones ilegal es desarraigo oculto”

“El alquiler irregular de habitaciones es desarraigo porque quienes las habitan no sienten el espacio como hogar propio, sino como una solución temporal“.

Lo sufren familias enteras, a menudo con adolescentes, que tienen que convivir todos en una habitación, y esto crea graves problemas de convivencia. “Conocemos casos de hasta siete cambios de piso y habitación en poco tiempo, por la complejidad de tener que vivir con según quien en un piso”, denuncia denuncia el síndico de Agravios de barcelona.

El problema va más allá , y afecta quienes duermen en una pensión, incluso quienes comparten cama haciendo uso en horarios diferentes, “las llamadas camas calientes”. En ninguno de estos casos, alerta la síndica, no se puede hacer un proyecto de vida en el hogar.

El alquiler de habitaciones forzoso afecta las personas con sueldos muy bajos, que cobran prestaciones o pensiones de entre 600 o 500 euros, y que acaban pagando entre 300 y 350 euros por una habitación. Tampoco los mileuristas no pueden asumir el alquiler de un piso ni pagar el resto de gastos para vivir. “Compartir una vivienda ya no es cosa de estudiantes, es una realidad forzosa y nos encuentran con personas que hace 10 e incluso 15 años que comparten vivienda”, ha denunciado la síndica de agravios.

¿Es legal realquilar habitaciones?

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Arantxa Goneaga, abogada especialista en derecho inmobiliario y socia del despacho Circulo Legal Barcelona "La respuesta corta es que sí, es legal realquilar habitaciones siempre que el arrendatario tenga la autorización por escrito del arrendador del piso" nos explica Goneaga.

"Los contratos de realquiler no pueden sobrepasar en tiempo a los contratos de alquiler del piso. Esto nos suele traer muchas complicaciones" dice la abogada "los propietarios no suelen estar de acuerdo con el ralquiler de habitaciones, además de por una cuestión económica, por los problemas que se pueden derivar y no regulados. Muchos acaban en una ocupación".

"Un propietario tiene derecho a rescindir el contrato de alquiler si se realquilan habitaciones sin su consentimiento" concluye Arantxa Goneaga.