L'educació financera, l'assignatura pendent dels joves catalans

L'educació financera és per a molts espanyols la seva gran assignatura pendent i, com a conseqüència, repercuteix en els comptes del dia a dia o a l'hora de realitzar gestions financeres o administratives. Calcular un percentatge, entendre una nòmina, fer la declaració de la renda, invertir o administrar els diners per a arribar a fi de mes pot arribar a ser un maldecap per a molts espanyols en edat adulta.

Aquest desconeixement repercuteix inevitablement en l'educació financera dels seus fills, encara més tenint en compte que a Espanya, fins al moment, no existeix un pla públic educatiu en aquesta matèria. A partir de l'adolescència és quan es comencen a prendre les primeres decisions financeres, a l'hora de fer les seves primeres compres o trobar una primera ocupació.

Es tracta d'una etapa clau per a infondre entre els adolescents bones pràctiques d'estalvi i inversió a mig-llarg termini. I aquí sorgeix l'etern debat: qui són els responsables de proporcionar aquesta formació sobre finances a nens i adolescents? Els propis adolescents tenen una opinió molt dividida: a Catalunya, mentre un 40% opina que és responsabilitat conjunta entre els pares i professors, el 37% considera que aquesta formació correspon als seus progenitors. Només un 19% creu és tasca exclusiva del col·legi o institut.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi ‘L'Educació Financera en els adolescents espanyols’ realitzat per UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris), entitat especialista en finançament sostenible de l'habitatge, amb motiu del Dia de l'Educació Financera, que se celebrarà aquest dilluns, 4 d'octubre, sota el lema ‘Les teves finances, també sostenibles’.

Un marc en el qual UCI ha volgut analitzar la percepció que tenen els adolescents espanyols, amb edats compreses entre els 15 i 18 anys, entorn de la seva educació financera i els seus comportaments en clau d'estalvi a mig-llarg termini, a més de conèixer la seva visió sobre com afrontarien una de les decisions financeres més importants de la seva vida: la compra del seu futur habitatge.

Els adolescents catalans ho tenen clar i un 93% afirma rotundament que els agradaria tenir la seva pròpia llar en un futur. Respecte a la tipologia d'habitatge, hi ha opinions per a tots els gustos: un 46% preferiria un habitatge unifamiliar, seguida de prop per aquells als quals els agradaria tenir un àtic (44%) i un 43% es veu vivint en un pis.

Els adolescents catalans també tenen una percepció bastant similar sobre els elements essencials que hauria de tenir la seva llar: 7 de cada 10 destaquen que els agradaria tenir terrassa, pati i jardí, així com proximitat als transports i els serveis. Altres factors també importants, però menys valorats, són la piscina (41%), climatització eficient i domòtica (33%) i instal·lació de plaques solars (22%).

Preguntats sobre la importància de l'estalvi energètic i la sostenibilitat en les seves llars actuals i futurs, 8 de cada 10 creuen que la clau està en un bon ús de l'energia. De fet, entre els seus bons hàbits a casa en matèria sostenible apunten: apagar les llums quan no són necessàries, tancar l'aixeta mentre es renten les dents, apagar la TV i altres aparells mentre no els usen, dutxar-se en lloc de banyar-se o no encendre aparells de climatització si no fa molt fred o calor.

Seguit d'aquestes bones pràctiques en la llar per a l'estalvi energètic, els adolescents catalans assenyalen el reciclatge com a factor essencial per a reduir l'impacte mediambiental des de la llar, mentre que un 30% considera que la solució per a la millora de la sostenibilitat a casa passa també per la rehabilitació dels habitatges.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la RSE d'UCI, Natalia Hernando.