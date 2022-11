L'economia a Catalunya s'alenteix

En el programa d'avui parlarem sobre les xifres de l'atur d'aquest passat mes d'octubre i quina serà la projecció de cara a novembre, no oblidem que estem molt a prop de la campanya de Nadal i que estem patint inflació. Parlarem amb l' investigador d'Adecco Group Institut, Diego Barceló.



- Aquest mes d'octubre ha deixat molt bones xifres?



Cada mes es produeix una confusió que promou el mateix govern què es tracta de comparar les dades amb les dades immediates del mes anterior i per treure conclusions no és la millor manera perquè ja estem barrejant qüestions estacionals amb qüestions més estructurals i generals.



El que fem a Adecco és mirar les variacions interanuals, és a dir, comparar el mes d'aquest octubre amb el mateix mes de l'any anterior i així eliminem els aspectes estacionals i podem treure conclusions més rellevants.



En aquest moment tothom està buscant una explicació de com és possible que hagi baixat l'atur. De totes maneres mirant les dades anteriors, no són dolentes perquè en el conjunt del país s'ha produït un increment d'afiliacions del 3%, en temps normals podríem considerar que no està gens malament, però si tenim en compte que l'ocupació venia creixent des de principis d'any amb un 5% podem observar un pas enrere significatiu.



En aspectes generals canvia, ens hem de fixar en què passa a l'economia general del nostre país. Hem estat en una fase de transició, ja hem passat per l'etapa de recuperació que va durar fins al mes de juny i ara anem cap a un estancament fins al 2023. Si parlem de creixement de l'ocupació, a principis d'any era del 5% i ara és del 3%, es veu clarament que s'està debilitant.