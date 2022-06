Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

L'E3 tornarà en 2023 com un esdeveniment físic i digital

El E3 2020 es va cancel·lar per la pandèmia de COVID-19, el E3 2021 es va celebrar únicament en format digital i va ser bastant decebedor, mentre que el E3 2022 no existeix.

Amb o sense E3, juny és un mes clau per a la indústria del videojoc.

Enguany hem tingut múltiples esdeveniments. En el Summer Game Fest 2022, hem pogut veure

L'anunci del remake de The Last of Us Part I per a PS5 i PC.

The Callisto Protocol un Survival Horror del creador de Dead Space.

Primer trailer amb Gameplay de Call of Duty: Modern Warfare II (WarZone 2.0).

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge i anuncia la seva arribada per al 16 de juny. (April i Casey).

Cuphead: The Delicious Last Course la seva estrena el 30 de juny.





En el Xbox & Bethesda Games Showcase Microsoft va fer una conferència de 90 minuts on han mostrat tot el que sortirà en els pròxims 12 mesos.

La sorpresa l'ha donat Hideo Kojima, el nou joc de la qual estarà disponible en l'ecosistema Xbox gràcies a la tecnologia en el núvol de Microsoft.

Primer tràiler amb gameplay de Redfall, el shooter cooperatiu de món obert de Arkane.

Forza Motorsport, primer tràiler amb gameplay i disponible a la primavera de 2023.

Diable IV revela al Nigromante com a nova classe i confirma el seu llançament per a 2023.

Els jocs de Riot Games, incloent League of Legends i Valorant, arribaran a Game Pass amb beneficis.

I al costat de Atlus s'afegeixen al Gamepass els Persona 3, 4 i 5 Royales tots en castellà i tràiler de 15 minuts amb gameplay de*Starfield.





La Capcom Showcase 2022 ha estat aquesta matinada

Resident Evil Village anuncia l'expansió Shadow of Rosey plantejat en tercera persona.

Resident Evil 7, Resident Evil 2 i Resident Evil 3 arriben a PS5 i Xbox Sèries en 4K i amb traçat de raigs.

El remake de Resident Evil 4 es mostra amb un nou i breu gameplay i estarà disponible el 24 de març de 2023.