L'aturada de part del transport comença a afectar a l'abastiment català

L'aturada de transportistes ha provocat un descens aproximat del 20% de l'entrada de fruita i d'un 38% de peix dels majoristes de Mercabarna aquesta setmana.

Les incidències en els punts estratègics logístics s'han repetit des de dilluns, quan va començar l'aturada en protesta contra l'escalada de preus dels combustibles.

Les parades del centre logístic barceloní han vist com durant la matinada de divendres entrava un 50% menys de peix, però s'ha pogut compensar amb el producte que sobrava d'aquest dijous i finalment s'ha pogut oferir un 80% del gènere habitual.

Pel que fa a la fruita, aquest divendres es troben en una situació de "pràcticament normalitat".

"Hem notat un descens de l'entrada de producte del 20% durant tota la setmana", ha explicat el vicepresident del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM), Pere Prats.

Amb tot, aquest divendres la situació era millor perquè ha arribat més fruita i verdura que la resta de dies.

Els productes més afectats per la vaga de transportistes són "molt peribles" i provinents del sud d'Espanya, ja que els transportistes es troben "amb situacions d'intermitència en el subministrament i de sortida de camions". "No és el ritme habitual, hi ha dificultats i cert risc per ells", ha dit Prats, amb relació als camioners que sí que treballen.

Disminució del 50% de maduixa

En aquest sentit, una de les fruites que més ha costat de veure a les parades dels majoristes és la maduixa, que ha patit una caiguda del 50% de les reserves.

De la mateixa manera, han arribat un 40% menys de pebrots, els carabassons, els tomàquets i les albergínies. "La resta de productes, estan pràcticament en el 100%", ha dit.

Segons Prats, la vaga ha afectat en un percentatge similar els mercats majoristes i els supermercats, però la reducció del 20% és en l'origen. Amb tot, considera que "els més perjudicats" han estat els productors de províncies com Màlaga, Almeria, Granada o Huelva perquè estan en plena campanya de producció i "no poden comercialitzar el producte". "Les dues zones de producció d'hortalisses a Europa són al sud d'Espanya i d'Itàlia en aquests moments", ha recordat.

Manca de musclo

Pel que fa als majoristes del peix, aquesta setmana els productes que més s'han trobat a faltar són els que provenen de Galícia, en especial el musclo que és escàs des de l'inici de la vaga.

També s'ha notat manca de peix blau d'Almeria com ara sardina, seitó o verat, però s'ha pogut contrarestar amb arribades de França. En total, les reserves de peix de Mercabarna han caigut un 38% entre dilluns i dimecres. A la vaga s'hi ha sumat un episodi de mala mar i les vedes a les espècies més sobreexplotades a Catalunya.

Aturada a la baixa

Els majoristes han detectat que la intensitat de la vaga ha minvat al llarg de la setmana, ja que al principi "hi havia molts transportistes que van parar per prudència" però a mesura que passaven els dies "s'han mobilitzat més camions i l'entrada al mercat està en augment", segons ha dit Prats.

D'altra banda, el mercat també es veu afectat per l'increment del cost de l'energia, en ser un espai de grans dimensions que ha d'estar refrigerat. A més, les empreses de logística estan comunicant pujades de tarifes als majoristes davant l'escalada de preus, segons el vicepresident del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses.

