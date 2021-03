L'atur puja a catalunya. Quina evolució de l'ocupació hem d'esperar?

L'atur ha pujat a Catalunya, la xifra és de 3.402 persones, però concretament a Barcelona ha pujat un 28, 86% més respecte a l'any passat. Tractarem el tema amb el senyor Javier Blasco, director d'ADECCO Grup Institut.

Aquestes xifres eren d'esperar?

Javier B. << Sí, qui no ho vulgui veure és que no coneix la realitat, el tancament de l'any en l'11%, els confinaments incloent la situació meteorològica desfavorable i amb els països del nostre voltant també a mig gas, el resultat no podia ser d'una altra manera.>>.

Anirem a pitjor?

Javier B. << Crec que no o no deuríem. El que és molt necessari és un equilibri pressupostari, digitalització, energies sostenibles, crear un mercat molt més flexible i apostar per les qualificacions de les persones. En el segon trimestre notarem un canvi de tendència, a l'estiu serà un moment crític i a partir d'ara el més normal és que l'economia segueixi amb una certa regulació>>.

Tu creus que hem après en qüestions econòmiques amb la lliçó de la pandèmia?

Javier B. << Aquí hauríem de parlar de la missió que tenen els governs sobre la visió de les empreses i de les persones, aquest triangle virtuós, aquesta espècie de contracte social hauria de ser igual per totes les parts. Estem veient moltes opinions diferents i el que ens agradaria a les persones que ens dediquem al món de la feina, és que el govern també aprengués de l'entorn de l'emprenedoria i del món de l'empresa. Hem de seure,parlar i sobretot prendre mesures eficaces i mesurar-les per veure el resultat final>>.