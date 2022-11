L'ATM es proposa prohibir els patinets i bicicletes elèctriques al transport públic

La setmana passada un patinet elèctric va provocar un incendi a un vagó del ferrocarril de la Generalitat i aquest fet ha aixecat les orelles a l'autoritat del transport metropolità que està estudiant la prohibició de patinets i bicicletes elèctriques al transport públic. Analitzarem la situació des del punt de vista de la plataforma per la promoció del transport públic amb la secretària del PTP, Georgina Montesinos.

- Com veieu la prohibició de patinets i bicicletes elèctriques al transport públic?



Inicialment, és comprensible que es prengui aquesta mesura perquè és una cosa greu que acaba de passar i s'ha produït una certa por, ara bé, no és la solució idònia perquè el que estem fent és limitar la mobilitat de transport sostenible. És normal tenir por, però hem de pensar en solucions futures, perquè si haguéssim de prohibir tot allò que provoca accidents, ja haguéssim prohibit els mòbils quan explotaven el Samsung Galaxy o prohibirien les motos perquè tenen un índex de sinistralitat brutal i no anem prohibint cotxes i motos cada cop que hi ha un accident, per tant, el que hem de fer és anar de cara a buscar solucions què passen per l'homologació i ja s'estan duent a terme polítiques perquè no hi hagi patinets trucats. S'ha de fer una investigació per saber què és el que ha passat i en quines condicions s'ha adonat perquè no cal criminalitzar tot el col·lectiu de patinets per una única situació com aquesta.



- Una solució podria ser un vagó especial per aquesta mena d'aparells?



Potser seria una de les solucions. Serien uns espais reservats per aquest tipus d'aparells i sobretot i molt important haurien d'estar apartats dels espais de mobilitat reduïda perquè no podem utilitzar un espai per una cadira de rodes i al mateix temps per un patinet i una bicicleta, perquè al final aquella persona que arriba amb cadira de rodes no es podrà posar perquè està ocupat, per tant, cal crear uns espais i separar-los. Hem de ser conscients que aquesta mobilitat ha arribat per quedar-se, hi ha molta gent que ha deixat de fer servir el cotxe o la moto per anar en patinet elèctric combinat amb el transport públic.