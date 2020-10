L'atenció primària, en situació crítica

Els Centres d'Assistència Primària estan desbordats. I amb aquest lema milers de sanitaris han omplert les xarxes socials de missatges de protesta per la situació límit en la que es troben. La Doctora Meritxell Sánchez és la presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, que ens explica que la situació és molt greu: "L'atenció primària ja fa molt de temps que té un problema de recursos. Falta personal. Si no hi ha persones, no podem atendre. També tenim problemes d'espai, molta burocràcia que ens dificulta també la feina, i tot això, sumat a la Covid19, está fent que la situació sigui crítica. Però abans de la pandèmia el sistema ja estava saturat." Obviament les feines "de sempre", atendre als pacients que tenen problemes diferents a la Covid s'ha de continuar fent, i això s'està convertint en una feina pràcticament impossible: "Els primers mesos, durant el confinament més estricte, molta gent va deixar de venir, per voluntat própia. Només venia la gent per casos realment urgents, tant Covid com no Covid. Però a mesura que la incidència de la malaltia va anar baixant, va tornar a venir molta més gent. Hem de comptar que a plantilles que ja eren escses ara hi han molts professionals de baixa. Aquests sistema de salut porta molts anys aguantant, però cal que es doni una resposta". Amb unes xifres de nous contagis que malauradament van pujant cada dia, li preguntem a la doctora si això també es nota als CAPS: "Evidentment que ho notem, a les proves que fem el percentatge de positius és més alt, i fins i tot que cada cop hi ha casos més greus. Durant l'estiu els positius acostumaven a tenir símptomes només lleus, però ara mateix ens trobem amb quadres que recorden els que vam viure durant el mes de març, quadre molt més complicats i de més gravetat. "